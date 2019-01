Günther Kräuter hat sich wieder als Volksanwalt beworben

Den Brief hat er bereits vor einiger Zeit abgeschickt. Er war adressiert an die Partei- und Klubführung, also an Pamela Rendi-Wagner, die in der SPÖ beides in Personalunion ist.

Absender war Günther Kräuter, seines Zeichens Volksanwalt auf SPÖ-Ticket.

Inhalt des Briefs: Eine Bewerbung für weitere sechs Jahr als Volksanwalt.

Die Periode der Volksanwälte läuft mit 1. Juli 2019 ab, spätestens im Juni muss der Nationalrat einen Dreiervorschlag für sechs Jahre wählen. Die drei stärksten Parlamentsparteien haben ein Vorschlagsrecht.