Grüne Parteiakademie: Rauch übernimmt Vorsitz

Er folgt Michaela Sburny nach, die FREDA seit 2022 geleitet hatte und bei der Generalversammlung am Freitag nicht mehr zur Wahl antrat, wie die Partei am Samstag mitteilte. Neu im Vorstand ist auch die oberösterreichische Landtagsabgeordnete Ines Vukajlović.

Der ehemalige Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (66) hat den Vorsitz der Grünen Parteiakademie FREDA übernommen.

"FREDA - Die Grüne Zukunftsakademie" wurde 2020 nach dem Wiedereinzug der Grünen in den Nationalrat gegründet. Sie hat die Aufgaben der Grünen Bildungswerkstatt übernommen, wie die Parteiakademie der Grünen bis 2017 hieß.

Benannt ist die FREDA nach der ersten Obfrau der Grünen Alternative, Freda Meissner-Blau.