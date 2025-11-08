Grüne Parteiakademie: Rauch übernimmt Vorsitz
Der ehemalige Gesundheitsminister Johannes Rauch hat von Michaela Sburny den Vorsitz der Grünen Parteiakademie FREDA übernommen.
Zusammenfassung
- Ex-Sozialminister Johannes Rauch übernimmt den Vorsitz der Grünen Parteiakademie FREDA.
- Rauch folgt auf Michaela Sburny, die seit 2022 Vorsitzende war und nicht mehr kandidierte.
- Neu im Vorstand ist die oberösterreichische Landtagsabgeordnete Ines Vukajlović.
Der ehemalige Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (66) hat den Vorsitz der Grünen Parteiakademie FREDA übernommen.
Er folgt Michaela Sburny nach, die FREDA seit 2022 geleitet hatte und bei der Generalversammlung am Freitag nicht mehr zur Wahl antrat, wie die Partei am Samstag mitteilte. Neu im Vorstand ist auch die oberösterreichische Landtagsabgeordnete Ines Vukajlović.
"FREDA - Die Grüne Zukunftsakademie" wurde 2020 nach dem Wiedereinzug der Grünen in den Nationalrat gegründet. Sie hat die Aufgaben der Grünen Bildungswerkstatt übernommen, wie die Parteiakademie der Grünen bis 2017 hieß.
Benannt ist die FREDA nach der ersten Obfrau der Grünen Alternative, Freda Meissner-Blau.
Kommentare