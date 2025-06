Grüne: Keine Gegenkandidaten für Gewessler, Generalsekretärin muss Amt räumen

Ex-Umweltministerin Leonore Gewessler wird keine Gegenkandidaten bei der Wahl zur neuen Grünen Parteichefin beim Bundeskongress Ende Juni haben. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Werner Kogler am Sonntag seien keine weiteren Kandidaturen eingegangen, teilte die Bundespartei mit. Ihr Amt als Generalsekretärin räumen muss indes Olga Voglauer. Für den Neubeginn in der Opposition sei kein Generalsekretariat mehr vorgesehen, hieß es in einer Aussendung.