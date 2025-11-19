Fix: So sollen Großverfahren ab 2026 schneller abgewickelt werden

Der Nationalrat hat am Mittwoch einstimmig eine Novelle beschlossen, die Großverfahren beschleunigen und vereinfachen soll. Ab Anfang 2026 können die verfahrensrechtlichen Bestimmungen für Großverfahren schon ab 50 statt wie bisher erst ab 100 Beteiligten angewendet werden. In der Vergangenheit sei es bei öffentlichen Investitionsprojekten zu einer viel zu langen Verfahrensdauer gekommen, sagte Muna Duzdar (SPÖ), das wolle man mit den Neuerungen künftig verhindern.

Mit der Änderung im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) können künftig außerdem nicht-amtliche Sachverständige leichter herangezogen werden. Edikte zur Bekanntmachung von Großverfahren werden im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) kundgemacht. Während Edikte bisher u.a. in zwei Tageszeitungen veröffentlicht werden mussten, reicht nun ein Hinweis auf die Veröffentlichung im RIS. Fortgeführt werden können Großverfahren ab dem kommenden Jahr auch in Urlaubszeiten.