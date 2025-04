Stift Heiligenkreuz: Alt-Abt Gregor Henckel-Donnersmarck 82-jährig gestorben

Gregor Henckel-Donnersmarck , Ex-Abt des Zisterzienserstifts Heiligenkreuz , ist infolge einer Krebserkrankung im 83. Lebensjahr verstorben. Henckel-Donnersmarck förderte den Gregorianischen Choral. Eine einschlägige CD-Reihe der Mönche wurde zum Welterfolg. Es sei "ein Zeichen, dass er an seinem Tauftag zum Abt gewählt und am Abend des Ostersonntags - gemäß seinem Wahlspruch 'Der Herr ist wahrhaft auferstanden' - von Gott heimgerufen wurde", so das Stift laut Kathpress.

Der am 16. Jänner 1943 in Breslau (polnisch: Wrocław) geborene Henckel-Donnersmarck musste nach dem Zweiten Weltkrieg aus Schlesien fliehen, studierte später an der Hochschule für Welthandel in Wien und wurde Manager bei der Speditionsfirma Schenker & Co. 1977 trat er ins niederösterreichische Stift Heiligenkreuz ein, wo er den Ordensnamen Gregor erhielt. 1982 wurde er zum Priester geweiht. Nach Stationen in Rein bei Graz, in Rom und als Nationaldirektor von Missio Austria (Päpstliche Missionswerke Österreich) wurde Henckel-Donnersmarck 1999 zum 67. Abt des im Wienerwald gelegenen Stiftes Heiligenkreuz gewählt und stand diesem bis 2011 vor.