Grasser: "Supersauber" würde er heute nicht mehr verwenden

Aufgrund technischer Probleme mussten wir etwas später beginnen. Was bisher geschah, superkurz zusammengefasst: Richterin Hohenecker spricht Grasser auf den Endbericht des Rechnungshofs zum Verkauf der Bundeswohnungen an. Wobei dieser erst nach seiner Amtszeit als Finanzminister veröffentlicht worden sei, sagt Grasser. Weshalb er sich auch nicht großartig damit beschäftigt habe.

Und noch ein Nachtrag zu gestern: Grasser-Anwalt Manfred Ainedter hat noch am Abend in einer Aussendung die Kritik des APA-Redaktionsbeirats an der Sachverhaltsdarstellung gegen die ehemalige Grüne-Abgeordnete Gabriela Moser und eine APA-Redakteurin zurückgewiesen. Das Interview mit Moster habe "die bisherigen Beweisergebnisse des "Buwog"-Prozesses klar parteiergreifend bewertet". "Gerade bei Verfahren mit einer Laienbeteiligung ist auf eine faire und objektive Berichterstattung zu achten, um so jede Gefahr einer Verfahrensbeeinflussung zu vermeiden", so Ainedter.