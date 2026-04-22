Gleichbehandlungskommission kritisiert Postenvergabe unter Kocher

Die Bundes-Gleichbehandlungskommission kritisiert eine Postenvergabe im damals von Martin Kocher (ÖVP) geführten Arbeitsressort. Das Ministerium habe nicht darlegen können, dass "objektiv nachvollziehbare, sachliche Gründe" bei der Postenvergabe "maßgeblich waren", zitierte die Tageszeitung "Die Presse" in ihrer Donnerstag-Ausgabe aus der aktuellen Entscheidung. Eine langjährige Mitarbeiterin hatte sich für eine Leitungsfunktion beworben, diese aber nicht bekommen.

Laut der Gleichbehandlungskommission ist die Bewerberin, sie galt als SPÖ-nah, "aufgrund des Alters und der Weltanschauung beim beruflichen Aufstieg" diskriminiert worden. Zum Zug gekommen sei eine Bewerberin mit ÖVP-Nähe. Die Gleichbehandlungskommission sah unter anderem die Ausschreibung des Postens problematisch, wurde etwa ein bestimmtes Studium verlangt, das Aussagen eines Sektionsleiters zufolge aber gar nicht zur Führung der Abteilung "notwendig" gewesen sei.