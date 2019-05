Gewaltschutz-Paket: Durchbrechung der Verschwiegenheitspflicht möglich

Die Regierung hat am heutigen Montag (nochmals) ihr neues Gewaltschutz-Paket präsentiert, das nun in die sechswöchige Begutachtungsphase geht. Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) erwartet, dass die neuen bzw. veränderten Gesetze bis 1. Jänner 2020 Rechtskraft erlangen.

Das Gesetzespaket umfasst mehr als 50 Maßnahmen, viele davon entspringen der vor mehr als einem Jahr eingesetzten "Task Force Strafrecht", die von Innenstaatssekretärin Edtstadler geleitet wird. Neben einer Verschärfung im Bereich des Strafrechts sollen auch stärkerer Opferschutz und aktivere Täterarbeit etabliert werden.

Nachschärfung in bestimmten Berreichen

Wie Justizminister Josef Moser ( ÖVP) erklärte, ergab eine von ihm beauftragte Studie, dass eine grundsätzliche Strafverschärfung nicht zwecksmäßig sei - in bestimmten Bereichen jedoch eine Nachschärfung nötig wäre. So soll unter anderem bei Vergewaltigung die Mindeststrafe von einem auf zwei Jahre erhöht werden und damit eine gänzliche Strafnachsicht ausgeschlossen werden. Für Rückfalltäter werden in bestimmten Bereichen die Höchststrafen um die Hälfte erhöht, und auch Mindeststrafen werden eingeführt bzw. erhöht.

Veränderungen soll es auch im Bereich des sogenannten "Betretungsverbots" geben. Dieses soll zu einem "Annährungsverbot" im Umkreis von 50 Metern zur schutzwürdigen Person ausgeweitet werden. Gleichzeitig ist geplant, die Strafen für jene, die dagegen verstoßen, zu verschärfen. Im Wiederholungsfalll soll sogar eine Haftstrafe möglich sein.

Für Täter, die sich in einer "Eskalationsspirale" befinden, wie es Innenminister Kickl formulierte, soll es verpflichtende Gewaltpräventionsseminare gegben. Außerdem möchte man in sogenannten "Fallkonferenzen" die jeweilige Situation und die gefährdende Person genau unter die Lupe nehmen. Dabei sollen etwa Personen aus dem Umfeld des Gefährders und die Sicherheitsbehörden an einem Tisch sitzen. Um das zu ermöglichen, müsse allerdings eine gesetzliche Anpassung erfolgen, was dem Umgang mit Daten und die Verschwiegenheitspflicht betrifft.

Meldepflicht bei Gefahr der Genitalverstümmelung

Eine Durchbrechung der Verschwiegenheitspflicht soll auch im Gesundheitsbereich erfolgen, vor allem wenn es um Gewalt gegen Kinder und Jugendliche geht, erklärte Edtstadler. So soll es etwa eine Meldepflicht an die Behörden geben, wenn ein Arzt die Gefahr weiblicher Genitalverstümmelung erkennt. Eine Durchbrechung der Verschwiegenheitspflicht soll auch dann möglich sein, wenn Ärzte oder anderes Gesundheitspersonal bemerken, dass Kinder gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht werden - allerdings in Abwägung zu einem besonderen Vertrauensverhältnis zum jeweiligen Arzt.

Auch beim Verbrechensopfergesetz sind Änderungen geplant. So sollen künftig auch Opfer von Einbruchsdiebstählen darunter fallen. Sollten Opfer eine Namensänderung durchführen wollen, solle das ohne finanziellen Aufwand möglich sein und auch die Änderung der Sozialversicherungsnummer erfolgen.

Die Kosten für die neuen Maßnahmen sollen aus den Budgets der jeweiligen Ministerien beglichen werden. Bei der Täterarbeit war von 230.000 Euro in einem ersten Schritt, später einer Million die Rede. Für den Opferschutz sind 600.000 Euro veranschlagt.