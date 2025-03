"Gewalt und Übergriffe": Frauenvorsitzende kritisieren ATV-Serie scharf

Babler will mit Geschäftsleitung reden

Darauf reagierte am Samstag wiederum Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ). Ihm seien Sendungsausschnitte "zugetragen" worden und nun wolle er das Gespräch mit der Geschäftsleitung suchen. Offenes Zurschaustellen von sexueller Ausbeutung von Frauen "hat weder medial im TV noch sonst irgendwo in unserer Gesellschaft etwas zu suchen", so Babler auf X. "Diese Form von Fernsehen will ich persönlich und als Medienminister nicht einfach zur Kenntnis nehmen." Zuvor hatte Babler in der Kronen Zeitung noch betont: "Es ist nicht die Aufgabe des Kulturministers zu bestimmen, was gesagt werden darf und was nicht."