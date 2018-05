Gewalt an Schulen: Faßmann will umfassende Erhebung

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will eine umfassende Erhebung zu Übergriffen und Konflikten an Schulen und setzt auf eine flächendeckende Umsetzung von Verhaltensvereinbarungen an den Schulen. Darin sollen auch "Sozialdienste" zur Wiedergutmachung ermöglicht werden, so Faßmann in einer Aussendung. "Dienste an der Gemeinschaft werden forciert."

Dabei soll es primär um "Peer-Group-Dienste" wie etwa Nachhilfe für jüngere Schüler gehen, hieß es aus dem Ministerium gegenüber der APA. Auch Reinigungsdienste seien möglich, allerdings nur, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der sanktionierten Tat stehen.

"Präventionsarbeit ausweiten"

Mit der Statistik der bei der Polizei angezeigten Gewaltdelikte an Bildungseinrichtungen will sich Faßmann nicht zufriedengeben. "Die Problematik ist nicht nur mit Anzeigen zu erfassen, sie ist umfassender. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Bildungsbehörden in den Ländern soll nun eine umfassende Erhebung zu Übergriffen und Konflikten an Schulen und Bildungseinrichtungen erfolgen. Darauf aufbauend werden wir die Präventionsarbeit ausweiten."