Gesundheitskasse will mehr Frauenärztinnen mit Kassenvertrag

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) will für mehr Frauenärztinnen mit Kassenvertrag sorgen. So soll es eigene Frauengesundheitszentren geben, in denen Gynäkologinnen mit Hebammen zusammenarbeiten, bekräftigte ÖGK-Obmann Andreas Huss am Wochenende im ORF.

Das Gesundheitsministerium begrüßte die Initiative, verwies aber gleichzeitig gegenüber der APA darauf, dass die ÖGK schon die rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten zur Schaffung von Frauengesundheitszentren habe.