236 Bürgermeisterinnen in Österreich: Es bleibt Luft nach oben

Elf Prozent der Gemeindeoberhäupter sind weiblich. Diese 236 Bürgermeisterinnen sind Rekord, teilte Gemeindebundpräsident Johannes Pressl am Samstag anlässlich des Frauentags mit.

Während in Niederösterreich immerhin 15 Prozent der Rathäuser von Frauen geleitet werden, sind es in Vorarlberg und Tirol gerade einmal acht Prozent.

Seit dem Frauentag im Vorjahr stehen heute um 16 Frauen mehr an der Spitze der Gemeinden. Alleine seit den niederösterreichischen Gemeinderatswahlen im Jänner sind neun neue Bürgermeisterinnen im Amt. Etwas besser sieht es in der zweiten Reihe aus. In ganz Österreich gibt es rund 500 Vizebürgermeisterinnen und etwa 10.000 Gemeinderätinnen.