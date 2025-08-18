"Günstiges Geld" für Gemeinden: Mattle will "Tirol-Fonds"

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hat einen "Tirol-Fonds" bzw. Gemeindeinvestitionsfonds mit jeweils 100 Millionen Euro für die Jahre 2026 und 2027 angekündigt. Über den Fonds sollen die Gemeinden "günstiges Geld" erhalten.

"Ein Prozent Fixzinsen, den Rest stützt das Land", sagte Mattle zur Tiroler Tageszeitung. Die Kommunen sollen damit in Kinderbildung und Kinderbetreuung, Bezirkskrankenhäuser und Infrastruktur der Daseinsvorsorge investieren.