Geflopptes Musikvideo: WKO stoppt Pläne für TV-Werbung

Die Wirtschaftskammer (WKO) hat ihre Pläne für TV-Spots zum 12-Stunden-Tag verworfen. Auch online wird das umstrittene Youtube-Video nicht mehr beworben. "Das Thema wurde nun früher als erwartet in den parlamentarischen Prozess eingebracht, was natürlich unsere laufende Planung beeinflusst hat", sagte WKO-Sprecherin Sonja Horner am Mittwoch auf Anfrage.

Man habe "Kampagnenschwerpunkte angepasst, wie es werbe- und marketingtechnisch normal und üblich ist", sagte Horner. Der zukünftige Fokus der Kampagne werde auf anderen Kommunikationskanälen als nur online liegen, dazu laufe derzeit noch die Detail- und somit auch Kostenplanung.