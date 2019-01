Rote Gewerkschafter schließen Wut-Briefschreiber Hübner aus

Die "Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst" (FSG-GÖD) hat Josef Hübner ausgeschlossen. Der Beschluss wurde am Montag vom Bundesfraktionsvorstand einstimmig gefasst, heißt es in einer Aussendung.

Der Gewerkschafter und Bundesvorsitzende in der Post-hoheitsverwaltung hatte jüngst medienwirksam in Briefen an Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) die Mindestsicherungs-Vorhaben der Regierung gelobt und in einem Brief an den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) in einem Rundumschlag unter anderem die SPÖ für die Wiener Blockadehaltung gegen diese Vorhaben heftig und auch mit spöttischem Tonfall kritisiert. Im Schreiben bezeichnete er unter anderem Ex-Bürgermeister Michael Häupl als "Spritzwein Michi".