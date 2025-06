Frauen in der Politik: Der steinige Weg der Pionierinnen

Wenn Karoline Edtstadler (ÖVP) am Mittwoch im Salzburger Landtag zur Landeshauptfrau gewählt wird, so ist die 44-Jährige erst die vierte Frau überhaupt in so einem Regierungsamt: Seit 1945 gab es in den Bundesländern 75 Landeshauptmänner, aber nur drei Landeshauptfrauen – Waltraud Klasnic in der Steiermark (1996 bis 2005), Gabi Burgstaller in Salzburg (2004 bis 2014) und seit 2017 Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich.