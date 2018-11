Frauen in der Politik: "Unter Männern ist der Ton rauer"

Wenn an diesem Samstag mit Pamela Rendi-Wagner die erste Frau an die Spitze der SPÖ und damit der ältesten Partei des Landes gewählt wird, ist damit eine weitere politische Spitzenfunktion in weiblicher Hand. Wie sehen eigentlich prononcierte männliche Politiker diese Entwicklung? Gibt es so etwas wie eine weibliche Politik? Und wie haben Frauen die politischen Debatten, Funktionen und Entscheidungen verändert?