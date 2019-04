FPÖ: Wahlkampfwesten kamen mit Turkish Airlines aus China

Beim Wahlkampfauftakt der FPÖ Freitagabend in der Lugner City verschenkte Spitzenkandidat Harald Vilimky Rot-Weiß-Rot-Westen ans Publikum und streifte sich sogleich selbst eine über. Darauf zu lesen: "Mehr Österreich". So weit, so unspektakulär.

Falter-Journalistin Nina Horaczek, selbst beim Wahlkampfauftakt anwesend, fiel jedoch ein überraschendes Detail auf. Auf den Verpackungen ließ sich erkennen, dass die Westen aus China stammen. Und per Luftfracht mit Turkish Airlines nach Österreich gebracht wurden.