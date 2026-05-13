FPÖ: Vorerst keine Sicherheitsprüfung parlamentarischer Mitarbeiter

Nachdem Ende April bekannt geworden war, dass mehr als zehn Mitarbeiter von FPÖ-Abgeordneten derzeit unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen, gibt es vorerst keine Konsequenzen wie etwa eine Ausweitung der Sicherheitsüberprüfungen. Nach einer Sitzung der Präsidiale des Nationalrates will der blaue Nationalratspräsident Walter Rosenkranz sich zunächst mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) beraten, berichtete das Ö1-Radio.

"Zeitungsberichte alleine sind mir zu wenig", sagte Rosenkranz dazu. Eine Änderung wäre laut Ö1 auch über eine einfache Mehrheit im Nationalrat möglich, mit der das Gesetz für parlamentarische Mitarbeiter geändert werden und eine Sicherheitsüberprüfung vorgeschrieben werden könnte.

Bures fordert FPÖ zum Handeln auf

Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) lehnt das vorerst ab und sieht die FPÖ am Zug: Es gehe um einen "Selbstschutz des Parlamentarismus und der Demokratie". "Ich hoffe, dass die FPÖ demokratisch genug ist, dass sie von sich aus die richtigen Schlüsse zieht."