FPÖ und ÖVP rufen wieder politischen Aschermittwoch aus

Er ist ein Fixum im politischen Österreich: der verbale Rundumschlag der Freiheitlichen am Aschermittwoch in der Jahn-Turnhalle in Ried im Innkreis. Die ÖVP hat wie vergangenes Jahr groß in Klagenfurt einen politischen Aschermittwoch ausgerufen. Heuer steht bei beiden Regierungsparteien am 6. März die bevorstehende EU-Wahl im Zentrum ihrer Veranstaltungen.

Bei der FPÖ jährt sich dieser Pflichttermin für Funktionäre und Fans bereits zum 28. Mal. EU-Spitzenkandidat und Ehrengast Harald Vilimsky ist als Redner am Abend in der Jahn-Turnalle angekündigt. Hauptperson des Abends ist freilich Vizekanzler Heinz Christian Strache, der wohl auch ein Jahr Regierungsarbeit Revue passieren lassen wird. Vor allem erwarten sich die Fans zum Heringsschmaus aber deftige Worte und Schenkelklopfer in Richtung Opposition und Medien.

"Neben Information auch Unterhaltung"

Auch Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner wird wie schon in den vergangenen Jahren entsprechend Gschmackiges auftischen. Denn schließlich verspricht die Ankündigung zum diesjährigen Aschermittwochs-Treffen der Blauen: Neben der "politischen Information" werde "die Unterhaltung nicht zu kurz kommen".