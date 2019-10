FPÖ stieg aus: Kommt der Strache-Kinofilm noch?

Im Herbst 2018 begann Regisseur und Schriftsteller Gabriel Barylli, den damaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit Kameras für einen Dokumentarfilm zu begleiten. Der Film mit dem Arbeitstitel "Ein Jahr mit HC Strache" sollte in diesem November in die Kinos kommen.

Im ORF-"Report" erzählt Barylli, dass das Werk aber wohl nicht so bald fertig wird. Das sei nach den Ereignissen von 2019 - Ibiza-Video und Spesenaffäre - "ein ergebnisoffener Prozess". Die Geschehnisse seien "mehr als ein Tsunami" gewesen, und "die Erzählstruktur des Drehbuchs, das das Schicksal schreibt, ist ja noch offen".

Gemeinsamer Ibiza-Urlaub

Ex-Parteichef Strache und Regisseur Barylli sind gut befreundet und stehen sich auch ideologisch nahe. Beim Opernball im Februar wusste Strache den Künstler Barylli ebenso an seiner Seite wie in einem Ibiza-Urlaub im vergangenen Juli. Barylli berichtet, 30 Drehtage habe man für den Film bereits hinter sich.

Die Idee für den Film sei einst von Strache selbst gekommen, die Produktionskosten habe die FPÖ getragen. Wie hoch sein Honorar ist, will Barylli nicht sagen. Bezahlt habe es die Partei jedenfalls bereits.

"Kein Interesse"

Die FPÖ will aber nichts mehr mit dem Kinofilm zu tun haben. In einer Antwort an den ORF heißt es von den Freiheitlichen: "Das Film-Projekt wurde seinerzeit von Heinz-Christian Strache kreiert und auch beauftragt. Die FPÖ hat das Projekt nach dem Ende der Koalition (…) gestoppt. An einer Fertigstellung des Films hat die FPÖ kein Interesse."