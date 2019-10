FPÖ-Gewerkschafter zeigen Verteidigungsminister Starlinger an

Zweifel an Qualifikation

Starlinger hatte Anfang Oktober drei Generäle, die von seinem Vorgänger Mario Kunasek ( FPÖ) bestellt worden waren, endgültig abberufen. In einer Rede vor dem Bundesrat nahm Starlinger dann zur Causa Stellung. Dabei äußerte er Zweifel an der Qualifikation der von Kunasek eingesetzten Generäle, diese hätten - im Gegensatz zu anderen Bewerbern - die Kriterien nicht vollumfänglich erfüllt. Starlinger stellte seinerseits ebenfalls den Verdacht des Amtsmissbrauchs in den Raum.