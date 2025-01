FPÖ: Fürst will Trumps Politik auch nach Österreich holen

Die FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst, die bei der Amtseinführung von Donald Trump in Washington dabei war, sieht die Politik des neuen US-Präsidenten als Vorbild. Trump habe "hier wahrlich eine Zeitenwende" eingeläutet.

"Es liegt nun an uns, dies auch in Österreich zu machen - mit einer freiheitlichen Partei in der Regierung und mit einem Bundeskanzler Herbert Kickl", erklärte Fürst in einem Video, das am Dienstagabend auf X veröffentlicht wurde.