FPÖ-Bundesrat tritt aus Partei aus

Der Vorarlberger Bundesrat Christoph Längle ist aus der FPÖ ausgetreten. Landesgeschäftsführer Christian Klien bestätigte einen entsprechenden Bericht der Vorarlberger Nachrichten, der Austritt sei "bedauerlich". Laut Klien steht der Schritt in Zusammenhang mit der Listenerstellung für die Landtagswahl.

Längle wird nun wohl als "wilder" Bundesrat tätig sein, er gehört dem Bundesrat, auch bekannt als Länderkammer, seit 2014 an. "Es gab Diskussionen über die Listenposition. Er sah sich selber auf einem anderen Platz und war mit der anschließenden Diskussion nicht zufrieden. Da hat er unverständlicherweise vor der Abstimmung alles hingeworfen", so der Landesgeschäftsführer über den Austritt im Zuge der Listenerstellung. "Wir wollen hier aber keine Schmutzwäsche waschen und wünschen ihm alles Gute", so Klien. Man müsse den Schritt akzeptieren und konzentriere sich nun ganz auf die Landtagswahl.