Flüchtlinge: UNHCR weiter für "fairen Verteilmechanismus"

Das UNO-Flüchtlingswerk ( UNHCR) drängt weiter auf einen "fairen Verteilmechanismus, um EU-Staaten zu entlasten, in denen überproportional viele Asylanträge gestellt werden". "Solidarität zwischen den EU-Mitgliedsstaaten" sei das Gebot der Stunde, sagte Pascale Moreau, UNHCR-Europadirektorin, laut einer Aussendung vom Montag.

UNHCR: Noch keine Gespräche

Die Verantwortung, "Menschen Schutz und Asyl zu gewähren" dürfe nicht "an Regionen außerhalb der EU" abgewälzt werden. Moreau spielte damit auf die vom EU-Gipfel beschlossenen "Anlandeplattformen" für Flüchtlinge an, die etwa in Nordafrika eingerichtet werden könnten.

Über diese gebe es mit dem UNHCR noch keine Gespräche, sagte Ruth Schöffel von UNHCR Österreich auf Anfrage. "Wir waren beim Gipfel nicht dabei", sagte sie am Montag. Vorschläge habe man im Vorfeld des Gipfels abgeliefert, diese seien online abrufbar, seither gebe es "überhaupt keine Diskussion" darüber. Die UNHCR poche jedenfalls auf einen "planbaren und tragfähigen Anlandungs-Mechanismus, um weitere Tragödien auf See zu verhindern." Pläne in Bezug auf die konkrete Ausgestaltung der Zentren gebe es nicht.