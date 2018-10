Fischer über Innenministerium: "Nicht zur Tagesordnung übergehen"

Mit Flüchtlingspolitik nicht einverstanden

Den Rücktrittsaufforderungen der Opposition an Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) will sich Fischer zwar nicht direkt anschließen. Eine Entscheidung darüber hätten der Bundespräsident, der Bundeskanzler oder der Nationalrat zu treffen. Er hält es aber für "legitim", wenn manche den Minister als nicht mehr tragbar bezeichnen. Und Fischer kann sich auch vorstellen, dass etwa in Großbritannien die Reaktionen stärker ausfallen würden. "Besorgt" betrachtet Fischer auch die Flüchtlingspolitik der türkis-blauen Regierung.

Die FPÖ wies Fischers Kritik zurück. Generalsekretär Christian Hafenecker warf dem Ex-SPÖ-Politiker fehlende Neutralität vor.