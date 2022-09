Finanzminister macht jetzt Podcast zu Wirtschafts- und Finanzwelt

Das Finanzministerium startet einen Podcast. Unter dem Titel „Finance Friday“ wird Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) vier Mal im Monat, immer am Freitagmorgen, über aktuelle Themen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt sprechen. Ziel sei es, die Menschen einmal wöchentlich, in einem Mix aus aktuellen und allgemeinen Themen, zu informieren und so Einblick in die Arbeit der Finanzverwaltung zu geben. "Gerade in herausfordernden Zeiten steigt der Erklärungsbedarf bei Finanzthemen", sagt Brunner.