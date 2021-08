Festnahme in Wien nach Drohungen gegen Minister und LH

Massive Drohungen gegen den steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und auch gegen Bildungsminister Heinz Faßmann (beide ÖVP) haben Dienstagabend zur Festnahme eines 59-jährigen mutmaßlichen Corona-Leugners in Wien geführt. Der Mann soll in sozialen Netzwerken sowohl den Politikern als auch deren Familien mit dem Tod gedroht haben, berichtete die "Kronen Zeitung" am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte die Festnahme auf APA-Nachfrage.