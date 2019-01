Familienministerium hat keine Lösung für Krisenpflegeeltern

Die Forderung nach Kinderbetreuungsgeld für sogenannte Krisenpflegeeltern ab dem ersten Tag bleibt unerfüllt. Einem Gerichtsurteil zufolge bekommen diese Ersatzeltern erst nach dem dritten Monat im Einsatz Kindergeld. Diese Entscheidung sorgte bis zuletzt für Empörung bei den Betroffenen. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß ( ÖVP) hatte eigentlich eine Lösung angekündigt. Diese kommt jetzt doch nicht.

Krisenpflegeeltern kümmern sich um Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern bleiben dürfen, bis feststeht, ob diese zu ihren Familien zurückkommen oder dauerhaft zu Pflegeeltern wechseln. Die Betreuung erfolgt oft nur für wenige Wochen.

Oft kein Kinderbetreuungsgeld für die Betroffenen

Die Tatsache, dass es erst nach drei Monaten Kindergeld gibt, empfindet Ursula Baumgartl vom Verein Artemes als demütigend, wie sie im Ö1-Morgenjournal sagt. Sie verstehe nicht, wieso Krisenpflegeeltern das Kindergeld nicht von Anfang an ausbezahlt bekommen würden. In den meisten Fällen werden die Kinder nur sechs bis acht Wochen betreut, damit bekommen Betroffene überhaupt kein Geld.

Rechnung zahlen betroffene Kinder

Alexander König vom Verein Plan B in Linz glaubt, dass aufgrund der Regelung viele Krisenpflegeeltern aufhören werden. In Zukunft würden mehr Kinder in andere Einrichtungen kommen mit wechselnden Betreuungspersonen. „Das ist eigentlich eine sozialpolitische Errungenschaft, dass Kleinkinder und Säuglinge im familiären Bereich betreut werden können.“ Für König sei die derzeitige Entwicklung damit ein Rückschritt, wie er im ORF-Radio sagt. Die Rechnung dieser Politik würden die betroffenen Kinder zahlen.

Aus dem Familienministerium heißt es, eine andere Lösung sei nicht möglich gewesen. Aufgrund des Urteils dürfe man Krisenpflegeeltern nicht besserstellen als normale Eltern.