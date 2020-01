Faktencheck: Spart sich eine Familie mit zwei Kindern wirklich 4.000 Euro?

Bei seinem Faktencheck kam der Ökonom zu folgendem Ergebnis: "Die Aussage stimmt im Kern", sagt Loretz. "Aber es handelt sich um die absolute Obergrenze."

Tatsächlich wird eine Person, die 2500 Euro brutto im Monat verdient und die zwei Kinder hat, steuerlich mit bis zu 4000 Euro im Jahr entlastet. Die Betonung liegt aber auf "eine Person".

"In Familien, in denen beide Eltern arbeiten und verdienen, gilt die angestellte Rechnung nur für einen der beiden Elternteile", sagt Loretz. Denn der Kinderbonus kann derzeit nur einmal pro Kind beantragt werden - und das bleibt auch so.

Im Normalfall bevorzugt der Bonus zumeist den Mann. Der Grund: Der Familienbonus senkt die Steuerlast. Für arbeitende Menschen, die wenig verdienen, ist er damit nicht so interessant wie für Besserverdiener. Und weil innerhalb der Familien mehrheitlich die Männer die höheren Einkommen beziehen, sind es in der Regel auch sie, die innerhalb der Familie den Familienbonus beanspruchen.

Ganz korrekt müsste man daher sagen: Die 4000 Euro jährliche Entlastung gelten für eine gesamte Familie bzw. den gesamten Haushalt.