Experte: Regierung errichtet in Schulen "soziale Trennwände"

Bildungsminister Heinz Faßmann ( ÖVP) hat die türkis-blaue Reform für Volks- und Mittelschulen vorgestellt – unter anderem mit der Rückkehr von Noten ab der zweiten Klasse Volksschule und einem Wiederbeleben von Leistungsgruppen in der Mittelschule.

Die Wiedereinführung von Leistungsgruppen – die Regierung plant zwei, "Standard" und "Standard-AHS" – sei „de facto nichts anderes als eine soziale Aufteilung“ und die Schaffung "sozialer Trennwände" in der Mittelschule, kritisierte Bildungswissenschaftler Stefan Hopmann von der Uni Wien im Ö1-Mittagsjournal. Er geht in seiner Kritik noch einen Schritt weiter: "Eine Regierung, die eine Sozialpolitik macht, die viele Kinder in Armut stößt, sodass sie in der Schule kaum Erfolgschancen haben, sichert sozusagen ihre Klientel vor den Nebenfolgen ihrer Sozialpolitik ab", indem sie Trennungen schaffe.

Die bisherige Umsetzung der Neuen Mittelschule (NMS) – die Regierung lässt künftig das "Neu" aus dem Namen streichen –, einst von SPÖ-Bildungsministerinnen vorangetrieben, sieht Hopmann aber auch als keineswegs geglückt an. Das Vertrauen der Eltern in diesen Schultyp sei gestört, die vergangene rot-schwarze Regierung habe für ein "chaotisches Zick-Zack" verantwortlich gezeichnet.