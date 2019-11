Ex-Landwirtschaftsminister wird neuer EU-Agrardirektor

Der frühere Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter ( ÖVP) kehrt wieder in jene Position zurück, die er vor seiner Ministertätigkeit in der EU innehatte. Der studierte Agrarökonom wird per 16. Dezember im Generalsekretariat des Rates Direktor für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Diese Position übernimmt er in einer Zeit, in der das kommende EU-Budget samt dem großen Agrar-Etat verhandelt wird.

"Über dieses neue Aufgabengebiet freue ich mich außerordentlich, weil es für mich so etwas wie eine Rückkehr in meine angestammte Domäne ist und sehr viel Arbeit auf dem Verhandlungstisch liegt", sagte Rupprechter in Brüssel zur APA. Schließlich stünden nun "spannende Monate in den Verhandlungen zur neuen Gemeinsamen Agrarpolitik" für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (2021 bis 2027) an.

Auf die Frage, wie er zu den von der EU-Kommission geplanten Kürzungen im Agrarbereich steht, wollte er nicht eingehen. Die Verhandlungen würden zeigen, wohin der Weg gehe, so Rupprechter. Er sei dafür zuständig, dass die Verhandlungen vernünftig laufen.