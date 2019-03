Ex-FPÖ-Politiker Reischer als neuer Asylamtsleiter bestätigt

Gerhard Reischer ist zum neuen Direktor des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) bestellt worden. Das teilte das Innenministerium am Freitag in einer Aussendung mit. Der ehemalige FPÖ-Gemeinderat und freiheitliche Gewerkschafter war bereits zuvor als Nachfolger von Wolfgang Taucher gehandelt worden, dessen Vertrag nicht verlängert worden war.

Reischer trat seinen Dienst als neuer Leiter des BFA bereits am Freitag an. "Ich freue mich auf die neue berufliche Aufgabe", sagt er nach der Bestellung durch Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ). Zuletzt war Reischer Leiter der Abteilung Fremdenpolizei und Grenzkontrollwesen im Ministerium. Er stammt aus Niederösterreich und absolvierte eine Lehre zum Werkstoffprüfer, ehe er 1982 in die Bundesgendarmerie eintrat.