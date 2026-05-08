Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) haben sich vor dem Europatag zur Europäischen Union ihrer Stärkung bekannt. "Die aktuellen geopolitischen Verwerfungen sollten wir auch als Chance begreifen: Jetzt ist der Moment, in dem Europa selbstbewusster und strategisch autonomer werden muss", betonte Stocker am Freitag in einer Aussendung. Babler betonte, dass die großen Hebel für die drängendsten Fragen unserer Zeit in der EU liegen.

"Der Europatag ist ein Tag der Freude, des Stolzes und der Zuversicht", sagte Stocker. Österreich habe "enorm" davon profitiert, Teil der europäischen Gemeinschaft zu sein. Mit klaren politischen Weichenstellungen müsse die EU nun ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen und ihre Rolle als globaler Innovations- und Wohlstandsmotor neu definieren. "In einer Zeit, in der vielerorts auf Abschottung und nationale Alleingänge gesetzt wird, zeigt Europa, dass wahre Stärke aus Zusammenarbeit, Offenheit und Zusammenhalt entsteht - nicht aus Isolation", sagte er. Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) erinnerte daran, was Europa "heute ganz selbstverständlich möglich macht: Reisen ohne Grenzkontrollen, Studieren im Ausland, Roaming ohne Zusatzkosten und Arbeitsplätze durch den Binnenmarkt". Genau dieses Europa sei "alles andere als selbstverständlich", mahnte sie.