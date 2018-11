Europas Juden ehren Kurz mit "Jerusalem Navigator"

Bei einem Festessen am Vorabend der von Kurz veranstalteten EU-Konferenz gegen Antisemitismus und Antizionismus in Wien dankte Kantor dem Kanzler dafür, dass er die Frage des Antisemitismus und der Sicherheit des jüdischen Volkes zur Priorität gemacht habe. "Beim Blick auf die dunkelsten Kapitel Österreichs haben Sie sich nicht vor der historischen Wahrheit gedrückt, sondern Sie nahmen sie an mit der Verantwortung eines großen Staatsmannes", sagte der EJC-Präsident bei einem Dinner im Naturhistorischen Museum, an dem auch der Präsident des Jüdischen Weltkongresses (JWC), Ronald Lauder, teilnahm.