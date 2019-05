Europa-Feiertag statt Tag der Arbeit? Gewerkschaften lehnen ab

"Die NEOS offenbaren sich immer mehr als Tochterunternehmen und Flügelkämpfer der ins Neoliberale abgedrifteten Kurz-ÖVP", so vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit. Der Bundesregierung sei das Thema offenbar zu heiß, daher schicke sie ihre "politische Filiale" vor. Schließlich hätten die Pinken bereits bei der Ausweitung der Arbeitszeit und der Einführung der 60-Stunden-Woche als Steigbügelhalter im Nationalrat fungiert.

Der Vorschlag zeuge von geringem Geschichtswissen über den internationalen "Tag der Arbeit", bemängelte wiederum FSG-Chef Rainer Wimmer, der darauf verwies, dass heuer in Österreich und in ganz Europa am 1. Mai zigtausende Menschen marschiert sind. Derartige Wahlkampfforderungen seien "völlig daneben" und lenkten von den eigentlichen Herausforderungen ab.