Eurofighter: Indonesien interessiert

Zu Beginn klang es wie eine Ente; wie eines der vielen Gerüchte, die bisweilen in den Gängen des Verteidigungsministeriums erzählt werden: Indonesien wolle die 15 österreichischen Eurofighter kaufen, es existiere bereits ein entsprechendes Schreiben, so hieß es.

Mittlerweile hat der Generalstab den erwähnten Brief aus Jakarta geprüft und für authentisch befunden. Und nachdem Wien geantwortet hat, ist nun ein weiteres Schreiben des indonesischen Verteidigungsministeriums in Wien angekommen. In diesem, dem KURIER vorliegenden Brief vom 6. Oktober (Dokumenten-Nr. 221/M/X/2020) bedankt sich Prabowo Subianto, seines Zeichens Schwiegersohn des langjährigen Präsidenten Suharto und derzeit Verteidigungsminister von Indonesien, bei Verteidigungsministerin Tanner dafür, dass sie den Verkauf ernsthaft in Erwägung zieht.