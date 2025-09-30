Fast 600 Millionen Euro stünden Österreich bis 2032 aus dem EU-Klimasozialfonds (SCF) zu – doch das Geld fließt vorerst nicht. Der Grund: Die Regierung hat es verabsäumt, bis 30. Juni 2025 einen verpflichtenden Klima-Sozialplan bei der EU-Kommission einzureichen. Ohne diesen Plan, der Maßnahmen gegen Energie- und Mobilitätsarmut darlegt, gibt es - jedenfalls vorerst - keinen Cent.

Laut EU-Vorgabe hätte das Finanzministerium die Unterlagen längst abgeben müssen. Der zuständige SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer versprach im Frühjahr noch, dass der Plan „bis Ende Juni“ komme. Doch die Frist ist vorbei, die Einreichung ist ausgeblieben.

Kritik der Opposition

Die Grünen üben scharfe Kritik. Klubobfrau Leonore Gewessler spricht von einem "kleinen Skandal“: „Während die Regierung beim Klimaschutz kürzt und ständig erzählt, dass kein Geld da ist, lässt sie fast 600 Millionen Euro aus Brüssel einfach liegen. Das ist unverantwortlich und völlig unsinnig.“



Das Finanzministerium widerspricht dieser Darstellung. Die Klima-Sozialfonds Verordnung habe keine "harte“ Deadline für die Einreichung des Klima-Sozialplans gestellt, sondern lediglich besagt: "Die Pläne sollten bis zum 30. Juni 2025 vorgelegt werden.“ Allerdings steht auf der Homepage der EU-Kommission wörtlich: "Member States are to submit their plans to the European Commission by June 2025."