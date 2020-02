EU-Budget: FPÖ will Kanzler Kurz Parlamentsauftrag für Veto erteilen

Die FPÖ will Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) vor dem EU-Gipfel am Donnerstag einen Auftrag des Nationalrats zur Einlegung eines Vetos gegen jede Erhöhung des EU-Nettobeitrags Österreichs erteilen. Die FPÖ werde beim EU-Hauptausschuss des Nationalrats am Mittwoch einen entsprechenden Antrag einbringen, kündigte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien an.