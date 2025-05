30 Jahre EU-Beitritt: "Wir könnten vieles besser und schneller machen"

Für den Freiheitlichen war die Begrüßung durchaus ein Drahtseilakt. Die FPÖ, seine FPÖ, übt in Brüssel und Österreich ja massive Kritik an Europa und der Politik der EU.

Die Galerie gehörte der Jugend: Aus drei verschiedenen Schulen waren an diesem Freitag Jugendliche ins Parlament gekommen, um den „ Europatag “ zu feiern.

Danach lag es an Österreichs EU-Kommissar Magnus Brunner , die „Europarede“ zu halten. In seinem knapp 20-minütigen Referat bestritt Brunner nicht, dass die Lage einigermaßen herausfordernd sei. „Europa wird im Osten bedroht und muss im Westen neu gedacht werden.“

Vorweg stellte er klar, dass zentrale europäische Werte wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nicht verhandelbar seien. Um schließlich zu verteidigen, was mit seinem, dem freiheitlichen Konzept des „Europa der Vaterländer“ gemeint ist. „Stark ist Europa dann, wenn es die Vielfalt der Völker und Kulturen pflegt.“ Die EU müsse widerstandsfähiger, bürgernäher und demokratischer werden. Und das bedeute, dass man offen bleibe für konstruktive Kritik. „Wobei ich betone: für konstruktive Kritik“. Wer Fehlentwicklungen anspreche, handle nicht gegen, sondern „für eine bessere Union“.

Wie also legte es Rosenkranz an?

Auch sei vieles in der EU nicht perfekt. „Wir könnten vieles besser und schneller machen“, das gelte vor allem in Fragen der Wirtschaft. Trotz allem dürfe und solle die EU ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Man habe Handelsabkommen mit 76 Staaten, „mehr Länder wenden sich Europa zu.“ Und das liege daran, dass die Europäische Union vor allem in Drittstaaten als „stark, seriös und glaubwürdig“ gelte. Und jede Krise biete auch eine Chance. Im Falle der EU heiße das zur Zeit: „Es besteht kein Zweifel, dass wir die Situation nicht aussitzen können, wir müssen selbst für unsere Sicherheit sorgen!“