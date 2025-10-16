„Weltoffener Gottesmann“ für Missionsgebiet Wien

Den vom Konkordat vorgesehenen einschlägigen Beschluss des Ministerrats – diesfalls per Umlauf – gibt es dem Vernehmen nach bereits. Aber weder von politischer noch von kirchlicher Seite ist vor der Verlautbarung durch den Heiligen Stuhl eine Bestätigung zu erwarten. Mit dieser wird nun für heute, Freitag, oder Samstag gerechnet. Nach neun Monaten der Sedisvakanz, des Wartens auf eine Entscheidung aus Rom, erscheinen ein, zwei Tage mehr als vernachlässigbar.

Die erwartete offizielle Bestätigung kam gestern, Donnerstag, noch nicht. Im mittäglichen vatikanischen Pressebulletin (Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede), wo üblicherweise auch Bischofsernennungen verkündet werden, war von einem neuen Wiener Erzbischof keine Rede. Dennoch gilt die Sache seit Mittwochabend als fix: Der bisherige Apostolische Administrator Josef Grünwidl soll Kardinal Christoph Schönborn an der Spitze der Erzdiözese Wien nachfolgen.

Vorschusslorbeeren

Die (mutmaßliche) Personalentscheidung stößt indes auf große Zustimmung und Freude. Der ruhige und besonnene, in der Seelsorge erfahrene Josef Grünwidl gilt als Mann des Ausgleichs und der integrativen Mitte. Wenngleich er sich mit seinen Stellungnahmen zugunsten eines Diakonats für Frauen wie einer Aufhebung des Pflichtzölibats (bei betonter Wertschätzung dieser Lebensform) eher im progressiven Spektrum verortet hat.

Der Pastoraltheologe und Religionssoziologe Paul Zulehner, der diese Positionen teilt, meinte indes im Ö1-Morgenjournal, er hoffe, „dass diese Kirchenprobleme nicht seine (Grünwidls; Anm.) ganze Zeit beanspruchen“, viel wichtiger sei es, „das Evangelium als Quelle für Zuversicht“ in die Welt hinein zu verkünden. Den künftigen Erzbischof pries Zulehner als „Seelsorger mit Herz und Seele“, der „kein weltabgewandter Kleriker, sondern ein weltoffener Gottesmann“ sei.

In ein ähnliches Horn stieß bereits am Abend davor Zulehners Fachkollegin Regina Polak in der ZiB 2: Grünwidl sei ein „kommunikativer Mensch, der gut zuhören kann“; seine Positionen formuliere er „auf eine Art und Weise, die anschlussfähig ist und Dialog ermöglicht“.

Der neue Erzbischof wird all die guten Wünsche und den Vertrauensvorschuss gut brauchen können. Nicht nur, dass die Erzdiözese Wien mit mehr als einer Million Katholiken die größte österreichische Diözese ist, stellt die Großstadt Wien doch eine besondere pastorale Herausforderung dar: Wie auch andere Metropolen ist Wien aus katholischer Sicht längst „Missionsgebiet“, die Konfessionslosen sind die größte Gruppe, noch vor den Katholiken, der Anteil der Muslime nimmt zu. Obwohl zur Erzdiözese Wien auch weite Teile des eher ländlich und traditionell geprägten Niederösterreich gehören, beträgt der Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung nur knapp 40 Prozent. Zum Vergleich: In der Diözese St. Pölten sind es 75 Prozent, in der Diözese Graz-Seckau mehr als 60 Prozent.