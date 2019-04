Brandstätters Blick: Das Lehrreiche eines katholischen Internats

In Hollabrunn im Weinviertel gab es bereits ein Knabenseminar, als Ende der 1950er Jahre jenes in Sachsenbrunn nahe Kirchberg am Wechsel gebaut wurde. Die Erfahrung besagte, dass nur rund 20 Prozent derjenigen, die in ein Knabenseminar eintreten, schließlich zum Priester geweiht werden. Ziel der Neugründung von Sachsenbrunn im Jahr 1959 war es, weit mehr Burschen zur Weihe zu bringen.

Die Architektur des neuen Gebäudes war sehr modern, die Erziehungsmethoden konnten da nicht mithalten. Kurz nach der Ankunft, ich hatte den Spind im großen Schlafsaal eingeräumt, stand plötzlich die Oberschwester sehr aufgeregt neben mir. Dieses Marienbild könne nicht hier bleiben, „da sieht man ja beim Jesuskind das Zumpferl“. Das waren ihre Worte. Ähnliches sollte bei uns dann nicht vorkommen, in die Dusche gingen wir mit Badehose.

Die Oberschwester war auch sonst nicht zimperlich. Wer nicht parierte, spürte eine Kopfnuss oder musste seine Untaten nach Hause berichten, in einem geöffneten Brief. Nächstenliebe haben wir in der Theorie gelernt.

Aber es gab auch wunderbare Momente. Beim Gesang während der Feiertagsprozessionen im Frühnebel konnte jeder spüren, was Spiritualität ist. Auch dass vor Gott alle Menschen auf der Erde gleich sind, war eine wichtige Botschaft. Und wenn wir autoritäre Entscheidungen als ungerecht empfanden, haben plötzlich 25 Buben so fest zusammengehalten, wie ich es später nicht mehr erlebt habe. Nirgendwo lernt man Widerstand besser als unter großem Druck. Dort sind viele Freundschaften entstanden, viele haben als selbstbewusste junge Männer das Internat verlassen. Später wurde es ein normales Gymnasium, auch für Mädchen.

Semen cecidit in terram bonam? Der Same fiel in gutes Erdreich, heißt es im Lukasevangelium – und brachte Frucht in Standhaftigkeit. Nicht ganz so, wie die Gründer das wollten. Nur wenige wurden Priester, ich kam nach drei Jahren in eine Schule in Wien, mit vielen Lehren für das Leben. Die Kirche hat schließlich gelernt, dass Zwang und Glaube nicht zusammenpassen. Und spät, aber doch, Verantwortung für Missbrauch übernommen, der uns in Sachsenbrunn erspart blieb.