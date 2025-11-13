Epstein-Mails veröffentlicht: Auch der Name Sebastian Kurz taucht darin auf
Zusammenfassung
- Neue E-Mails zeigen, dass ein mögliches Treffen zwischen Sebastian Kurz und Jeffrey Epstein erwogen wurde, jedoch gibt es keinen Nachweis für ein tatsächliches Gespräch oder Fehlverhalten von Kurz.
- Die Unterlagen belegen, dass nicht Epstein sondern Trump-Berater Steve Bannon versuchte, internationale Politiker wie Kurz für Gespräche zu gewinnen.
- Die Epstein-Files enthalten auch Hinweise auf eine langjährige Verbindung zwischen Donald Trump und Epstein.
Neue E-Mails aus dem Umfeld des verstorbenen Finanziers Jeffrey Epstein wollen nahelegen, dass es Überlegungen gab, ein Treffen zwischen dem damaligen österreichischen Außenminister Sebastian Kurz und Epstein zu arrangieren. Vermittelt haben soll dies laut Recherchen des Standard Stephen Bannon, später Chefstratege im Wahlkampfteam von Donald Trump. Ein tatsächliches Zusammentreffen ist bislang nicht belegt. Ein Kurz-Sprecher dementiert, dass es Kontakt oder gar Treffen mit dem verurteilten Sexualstraftäter gab. Die Vermutung ist vielmehr, dass es um ein mögliches Treffen Kurz und Bannon ging.
E-Mails zeigen: Kontakte im Vorfeld
Die nun öffentlich gewordenen Mails vom Juli 2018 sollen zeigen, dass Epstein versuchte, internationale Politiker und Entscheidungsträger für Gespräche zu gewinnen. In diesem Zusammenhang fiel auch der Name von Sebastian Kurz, der damals bereits Bundeskanzler von Österreich war.
Laut den Unterlagen fragte Epstein bei seinen Mitarbeitern an, ob ein Gespräch mit Kurz möglich sei. Bannon signalisierte grundsätzliches Interesse an einer Zusammenführung. Wahrscheinlicher ist, dass Bannon versucht habe, ein Treffen mit Kurz zu organisieren.
Ein Sprecher von Kurz zum KURIER: „Was für ein Schwachsinn! Sebastian Kurz kennt weder Epstein, noch Bannon, noch ist er nahe an Göbbels. Solche Spielchen sind Teil des Politikzirkus. Irgendjemanden in irgendetwas hineinzuziehen, auch wenn es noch so absurd ist.“
Kein Hinweis auf Fehlverhalten von Kurz
Wesentlich ist: Aus den Dokumenten geht nicht hervor, dass Kurz jemals an einem Treffen teilgenommen hat. Ebenso gibt es keinerlei Hinweise, dass er in irgendeiner Weise in die kriminellen Aktivitäten Epsteins verwickelt gewesen wäre. Kurz selbst ließ ausrichten, er habe Epstein nie getroffen und keinerlei Kontakt zu ihm gehabt.
Hintergrund: Der Epstein-Skandal
Jeffrey Epstein, ein US-Finanzier mit besten Verbindungen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, wurde 2019 wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger sowie wegen organisierter Ausbeutung junger Frauen und Mädchen angeklagt. Bereits 2008 war er in einem umstrittenen Deal wegen Sexualdelikten verurteilt worden, verbrachte jedoch nur kurze Zeit im Gefängnis. Nach seiner neuerlichen Festnahme 2019 starb er in Haft; die offiziellen Ermittlungen sprechen von Suizid. Der Umfang seines Netzwerks und die Zahl der prominenten Kontakte sind bis heute Gegenstand intensiver Recherchen.
Brisant: Trump und Epstein
Die nun veröffentlichten Epstein-Files rücken US-Präsident Donald Trump in kein gutes Licht rund um den Epstein-Skandal: Bekanntlich reicht die Verbindung zwischen Trump und Jeffrey Epstein Jahrzehnte zurück: Beide kannten einander aus dem gesellschaftlichen Umfeld der New Yorker Elite und waren bei mehreren Veranstaltungen gemeinsam anwesend.
In neu veröffentlichten Dokumenten wird erwähnt, Epstein habe gegenüber Vertrauten behauptet, Trump sei über seine kriminellen Aktivitäten informiert gewesen. Diese Aussage ist bislang unbelegt; Trump bestreitet jede Kenntnis. Die Hinweise heizen jedoch die Debatte über die tatsächliche Nähe der beiden Männer erneut an.
Kommentare