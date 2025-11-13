Epstein-Mails veröffentlicht: Auch der Name Sebastian Kurz taucht darin auf

Neue E-Mails aus dem Umfeld des verstorbenen Finanziers Jeffrey Epstein wollen nahelegen, dass es Überlegungen gab, ein Treffen zwischen dem damaligen österreichischen Außenminister Sebastian Kurz und Epstein zu arrangieren. Vermittelt haben soll dies laut Recherchen des Standard Stephen Bannon, später Chefstratege im Wahlkampfteam von Donald Trump. Ein tatsächliches Zusammentreffen ist bislang nicht belegt. Ein Kurz-Sprecher dementiert, dass es Kontakt oder gar Treffen mit dem verurteilten Sexualstraftäter gab. Die Vermutung ist vielmehr, dass es um ein mögliches Treffen Kurz und Bannon ging.

E-Mails zeigen: Kontakte im Vorfeld

Die nun öffentlich gewordenen Mails vom Juli 2018 sollen zeigen, dass Epstein versuchte, internationale Politiker und Entscheidungsträger für Gespräche zu gewinnen. In diesem Zusammenhang fiel auch der Name von Sebastian Kurz, der damals bereits Bundeskanzler von Österreich war.

Laut den Unterlagen fragte Epstein bei seinen Mitarbeitern an, ob ein Gespräch mit Kurz möglich sei. Bannon signalisierte grundsätzliches Interesse an einer Zusammenführung. Wahrscheinlicher ist, dass Bannon versucht habe, ein Treffen mit Kurz zu organisieren.



Ein Sprecher von Kurz zum KURIER: „Was für ein Schwachsinn! Sebastian Kurz kennt weder Epstein, noch Bannon, noch ist er nahe an Göbbels. Solche Spielchen sind Teil des Politikzirkus. Irgendjemanden in irgendetwas hineinzuziehen, auch wenn es noch so absurd ist.“