Ex-Ministerin Köstinger investiert in Tiroler Start-up

Köstinger ist Teilhaberin von " Hektar ", Aufsichtsratsmitglied von Ryan Air , der Reploid Group AG und nunmehr in ein Tiroler Start-up Road Energy Production System (REPS) mit Sitz in Volders investiert.

Elisabeth Köstinger , Landwirtschafts- und Tourismusministerin unter der Kanzler- und ÖVP-Obmannschaft von Sebastian Kurz (2017 bis 2022), hat sich erneut an einem Unternehmen beteiligt.

Elisabeth Köstinger übernimmt Aufsichtsratsmandat in Biotechnologie-Unternehmen

Laut Aussendung wendet REPS-Tirol , eine "neue Technologie an, die Verkehrsflächen in Energiequellen verwandelt. Durch die Nutzung bereits versiegelter Flächen wird die durch Fahrzeuge produzierte verlorene Energie in sauberen Strom umgewandelt". Diese Lösung biete insbesondere für Autobahnen, Straßen, Häfen und Städte eine Möglichkeit, ihre CO₂-Bilanz zu verbessern und zur Erreichung der Klimaziele beizutragen.​