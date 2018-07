"Einbindung" ausbaufähig: Wallner kritisiert Türkis-Blau

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sieht bei der Bundesregierung in der Art und Weise ihrer Arbeit Verbesserungspotenzial. Es sollte "auf die Sorgfalt der Ausführung und die Einbindung verschiedener Partner" geachtet werden, erklärte Wallner im Interview mit den Vorarlberger Nachrichten. An Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) übte er scharfe Kritik.

Forderung: Mehr Zeit, mehr Einbindung

Zwar sei Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) auch deshalb gewählt worden, um Stillstand zu überwinden. Für ein Mehr an Sorgfalt würde Wallner aber auch weniger Tempo in Kauf nehmen. "Da könnte sie (die Bundesregierung, Anm.) die eine oder andere Woche ins Land ziehen lassen", so der Landeshauptmann. Als Beispiel führte er die Mindestsicherung an.