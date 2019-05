Edtstadler für "Durchgriff der Kommission bei Werteverstoß"

Kultur „Stärke der EU“

Stanislaus will wissen, was sie von dem Neos-Konzept eines EU-Passes hält. Edtstadler: „Ich will das nicht. Ich will, dass wir eine europäische Identität entwickeln, ohne unsere Wurzeln zu vergessen. Ich bin in Wien Salzburgerin, in Brüssel Österreicherin. Wenn wir außerhalb der EU unterwegs sind, sollen wir stolz sagen können: Wir sind Europäer.“ Europas Stärke sei die Vielfalt der Kulturen und Traditionen auf kleinem Raum. „Ich will keinen Einheitsbrei.“ Die ÖVP-Politikerin ist auch gegen eine EU-Armee: „Wir nehmen an Friedensmissionen teil, aber ich bin dagegen, dass unsere jungen Männer in den Krieg ziehen müssen.“

„ Vereinigte Staaten von Europa“ lehnt die ÖVP zwar ab, aber sie ist dennoch für Vertiefungen der Union. Edtstadler nennt ein Beispiel: „Wir sind eine Wertegemeinschaft, unsere Grundwerte stehen in den Verträgen, alle Staaten müssen sich daran halten. Manche Staaten entfernen sich von diesen Grundwerten. Rumänien lockert Anti-Korruptionsgesetze. Das derzeitige Artikel-7-Verfahren geht zu wenig rasch. Beim Verstoß gegen Grundwerte sollte die EU-Kommission künftig durchgreifen können. Es soll Strafzahlungen für den Staat geben, rasch, spürbar und ohne langes Verfahren.“