Edtstadler: „EU kann nur stark sein, wenn sich alle an Regeln halten“

In Rumänien will die sozialdemokratisch geführte Regierung Amnestiegesetze für wegen Korruption verurteilte Politiker beschließen. Edtstadler: „Da muss die EU sofort Einhalt gebieten und Sanktionen setzen. Manchesmal hilft nur der Einschnitt bei Geld, wir müssen die Rechtsstaatlichkeit mit aller Härte durchsetzen. Unsere Werte können wir nur gemeinsam erhalten. Das hat nichts mit Zentralismus zu tun. Die EU kann nur stark sein, wenn sich alle an die Regeln halten. Da muss die EU-Kommission als Hüterin der Verträge eingreifen“, meint die Staatssekretärin.

Gemeinsames Asylrecht und starke Außengrenzen

Die EU brauche ein gemeinsames Asylrecht, gemeinsame Regeln, die auch bekannt sein müssten, und dazu starke Außengrenzen. Edtstadler: „Da sind wir schon ein Stück weitergekommen, vor Wahlen ist es noch schwierig, eine Vereinbarung zu finden, wir schaffen das nach den Wahlen.“

Brandstetter verwies auf den europäischen Haftbefehl, der nur funktioniere, wenn alle EU-Staaten einander vertrauen, den Rechtsstaat zu leben. Auch das müsse zentral kontrolliert werden.

Karoline Edtstadler warb dafür, eine europäische Identität zu entwickeln, „ohne darauf zu verzichten, Österreicher oder Salzburger zu sein. Wir müssen auch den Jungen zeigen, welche Vorteile die EU gebracht hat. Das ist nicht selbstverständlich. Um den Wohlstand zu erhalten, brauchen wir ein gemeinsames, starkes Europa.“