Doskozil offen für Verhandlungen mit Türkis-Blau

Hans Peter Doskozil fühlt sich missverstanden. Am Samstag erklärte er beim Tiroler Landesparteitag, dass er nie eine „ Sicherungshaft für alle“ wollte, sondern in der Debatte lediglich vom Asyl-Aspekt wegkommen wollte. Überlegungen, wie man mit potenziellen Gefährdern umgeht, müssten „logischerweise auch österreichische Gefährder miteinschließen“, erklärt er dann noch einmal in einem Gast-Kommentar im Standard. Er fordert „weniger Empörung, mehr Diskussion“ die SPÖ sei ja „keine Einheitspartei“.

„Empörung als Politik-Ersatz“ gebe es auch in der Sozialdemokratie, wo „politische Korrektheit oft wichtiger scheint als die tatsächliche Lebensrealität“.

Harte Worte gegen seine Partei, deren Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner gerade erst ein Machtwort gesprochen hat: Die SPÖ lehne Eingriffe in die Grundrechte ab, und „für Verhandlungen zu einer generellen Präventivhaft sehen wir nicht zur Verfügung“, betonte sie am Sonntag im KURIER-Interview.