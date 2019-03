Doskozil ist offiziell Landeschef und will weiter Meinung sagen

Der neue burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nimmt die Kopfwäsche durch Parteichefin Pamela Rendi-Wagner beim Tiroler SPÖ-Parteitag am Wochenende gelassen. "Man darf da nicht empfindlich sein", meinte er am Montag vor Journalisten. Seine Meinung will er weiterhin äußern, wenn er es als "richtig" erachtet.

Doskozil ist am Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg zum neuen Landeshauptmann des Burgenlands angelobt worden. Seine öffentlichen Aussagen in der Diskussion um die von der Regierung gewünschte Sicherungshaft seien nicht hilfreich gewesen, hatte Rendi-Wagner ihren Parteikollegen gerügt. "Ich stehe dazu, dass wir in der Sozialdemokratie - und das ist auch das Wesen der Sozialdemokratie - immer Diskussionen führen müssen", die SPÖ sei nun einmal keine "Einheitspartei" mit einem "Messias" an der Spitze, "dessen Meinung wir nachlaufen", rechtfertigte sich Doskozil am Rande seiner Angelobung.

Er werde auch weiterhin seine Meinung äußern, wenn er es als richtig erachte, und sie auch nicht ändern, wenn er von etwas überzeugt sei. Dass man sich solche Dinge auf einer Parteitagsbühne ausrichtet, findet Doskozil nicht weiter schlimm: "Man darf bei solchen Diskussionen nicht persönlich beleidigt sein." Rendi-Wagner sieht er als Parteichefin "unangefochten".

Doskozil: Kurz‘ Sicherungshaft kommt wohl nicht

Inhaltlich sieht Doskozil bei der Sicherungshaft nun Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) gefordert. Dieser solle nun einmal einen Gesetzesvorschlag vorlegen, der der Verfassung und den Grundrechte entspreche - aber das werde es höchstwahrscheinlich nicht geben, glaubt Doskozil. Wenn man etwa den Gleichheitsgrundsatz ernst nehme, sei nicht einzusehen, warum man bei Gruppen differenziere, erklärte er abermals zu seiner Aussage, dass eine Sicherungshaft nicht nur für Asylwerber, sondern auch für Österreicher anwendbar sein müsste.