Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Mittwoch Kritik an der schwarz-rot-pinken Bundesregierung und damit auch an der eigenen Bundespartei geübt. Diese sei "gut im Kuscheln", lasse aber wesentliche Fragen unbeantwortet, betonte Doskozil im ORF-"Sommergespräch". Das angekündigte Konjunkturpaket hält er für "sehr dürftig".

Doskozil: "Keine Kommunikation" mit Babler, "das passt für mich"

Ihm fehlen Maßnahmen zur Unterstützung der Gemeinden, gegen die Inflation sowie im Gesundheits- und Pflegesektor. "Da gibt es viele Themen, die aus meiner Sicht nicht beantwortet werden. Die Fragen dazu werden aber auch nicht gestellt", sagte Doskozil. In der Koalition werde nicht diskutiert. Von SPÖ-Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler hätte er sich ein klares Nein zur angedachten Pensionsanpassung erwartet, bekräftigte der Landeshauptmann. Er selbst habe derzeit "keine Kommunikation" mit Babler - "und das passt für mich so".